Точку на конституционном кризисе можно будет поставить после внесения изменений в Основной закон – глава Минюста

Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что точку на конституционном кризисе в Украине можно будет поставить после внесения изменений в Основной закон.

"Те механизмы сдерживания, чтобы уменьшить риски, чтобы сделать суд более, скажем так, уравновешенным в своих выводах, и механизмы дополнительного урегулирования принятия решения и страхования всех ключевых реформ благодаря заключениям Венецианской комиссии, – это все хорошо, это уменьшает существенного риски дальнейших странных решений (Конституционного – ИФ) суда. Но это не является полной гарантией. Вообще, на конституционном кризисе будет поставлена точка после изменений в Конституцию, не менее этого", – сказал Малюська во время дискуссии "Конституционный кризис: год спустя" в среду.

Он подчеркнул, что первопричиной возможных рисков возникновения конституционного кризиса является отсутствие четких и понятных механизмов ответственности судей, поскольку их в Конституции "как не было, так и нет".