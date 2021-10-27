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16:22 27.10.2021

Глава НАПК призвал президента определить как неотложный законопроект о конституционной процедуре

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Глава НАПК призвал президента определить как неотложный законопроект о конституционной процедуре

Руководитель Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой определить как неотложный законопроект №4533 о конституционной процедуре.

"В четверг я как глава НАПК обратился к президенту определить как неотложный и принять закон о конституционной процедуре, а также изменения в статью 133-ю закона о судоустройстве и статусе судей", – сказал Новиков во время дискуссии "Конституционный кризис: год спустя" в среду.

Он подчеркнул, что без соответствующего закона невозможно прогнозировать дальнейшие действия Конституционного суда.

"Венецианская комиссия в своем заключении признала, что антикоррупционное законодательство Украины соответствует всем международным стандартам, а поэтому, я надеюсь, защитила его на будущее. Эта защита должна быть усилена еще принятием антикоррупционной стратегии государства. Но опасность остается, и это касается изменений в системе, потому что до сих пор не принят закон о конституционной процедуре и до сих пор судьи и Конституционного суда, и другие судьи могут принимать решения в условиях конфликта интересов", – уточнил Новиков.

Теги: #напк #законопроект #конституция
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