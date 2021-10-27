При введении "красной" зоны во всей Украине введут соответствующие ограничения - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что при установлении "красной" зоны эпидемической опасности в государстве в целом будут действовать соответствующие ограничения, определенные для локальных "красных" зон.

"Мы не хотим вводить локдаун, так как наша экономика набирает обороты и локдаун очень негативно влияет на экономическое развитие и рост ВВП", - сказал Шмыгаль на брифинге в ходе рабочей поездки в Донецкую область в среду, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о планах правительства на случай, если все области перейдут в "красную" зону.

"Для того, чтобы не было локдаунов, нужно вакцинироваться", - подчеркнул глава правительства.