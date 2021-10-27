Шмыгаль: У нас нет принудительной вакцинации - это противозаконно

В Украине нет и не будет принудительной вакцинации от коронавируса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"У нас нет принудительной вакцинации и не будет: это противозаконно, этого нет нигде в мире", - сказал Шмыгаль на брифинге в Донецкой области в среду.

По его словам, чтобы до конца года Украина успела провакцинировать большинство взрослого населения как минимум первой дозой, по плану в неделю должно вакцинироваться минимум 1,5 млн людей. "Но у нас разрыв небольшой между первой и второй дозой", - пояснил премьер.

При этом Шмыгаль отметил, что на данный момент в Украине наблюдается хороший темп вакцинации, который не хочется сбавлять.