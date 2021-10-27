В диалоге Украины с НАТО РФ не имеет права голоса - МИД Украины

Дальнейшее развитие сотрудничества с НАТО зависит исключительно от воли Украины и членов Альянса, и в этом диалоге Российская Федерация не имеет права голоса, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Интеграция в НАТО – стратегический выбор украинского народа, закрепленный в Конституции Украины. Мы рассматриваем Альянс не только как зонтик безопасности, но и как пространство общих демократических ценностей. Дальнейшее развитие сотрудничества с НАТО зависит исключительно от воли нашего государства и членов Альянса. И в этом диалоге Российская Федерация не имеет права голоса",- сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Он указал, что Украина стремится к миру, справедливости и уважению к международному праву.

"Внешняя политика РФ пытается подорвать международный порядок, основанный на международном праве. Ее основные инструменты – конфронтация и агрессия. Заявления российских чиновников об эфемерных угрозах со стороны Украины – продукт искаженного восприятия реальности", - подчеркнул Николенко.

Спикер МИД Украины призвал РФ прилагать усилия, чтобы сдвинуть с места урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта.

"Россия сейчас должна не места дислокации военных НАТО считать, а прилагать усилия, чтобы сдвинуть с места урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта. Для этого нужно прекратить придумывать причины для избегания встреч в рамках существующих форматов переговоров, начать добросовестно выполнять Минские договоренности и договоренности лидеров Нормандского формата", - пояснил он.

По словам Николенко, в то же время ресурсы, которые Россия сейчас задействовала для продвижения агрессивной политики, могут быть освобождены для улучшения благосостояния рядовых российских граждан, в частности гарантирования им соблюдения базовых прав человека, создания системы верховенства права, предоставления защиты от коронавирусной болезни COVID-19.

"Очевидно, именно этого и ожидает российский народ от своей власти", - добавил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, на территории Украины "уже насчитывается около десяти мест дислокации натовских военнослужащих".