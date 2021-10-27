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13:58 27.10.2021

Украинцы могут въезжать в Данию без теста на COVID-19 и самоизоляции при предъявлении COVID-сертификата ЕС

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Украинцы могут въезжать в Данию без теста на COVID-19 и самоизоляции при предъявлении COVID-сертификата ЕС

Дания 25 октября 2021 года отменила действие национальной цветной модели, группировавшей страны по уровню заболеваемости Covid-19. С этой даты ограничения на поездки в Данию упрощены, сообщило посольство Украины в Дании.

"С этой даты граждане Украины могут въезжать в Данию без необходимости делать тест на Covid-19 и самоизолироваться по прибытии. Для этого органам пограничного контроля Дании следует предъявить Covid-сертификат ЕС или его эквивалент", - говорится в сообщении посольства в соцсети Facebook в среду.

Отмечается, что Covid-сертификат, выданный украинским Единым порталом государственных услуг "Дия", также принимается, поскольку Украина присоединилась к системе цифровых Covid-сертификатов ЕС.

"Указанный Covid-сертификат должен подтверждать вакцинацию от Covid-19 одной или двумя дозами вакцины, отрицательный результат тестирования на Covid-19 или выздоровление от Covid-19. В случае отсутствия Covid-сертификата гражданам Украины нужно сделать тест на Covid-19 в течение 24 часов после прибытия в Данию в одном из центров тестирования. Требование по тестированию на Covid-19 перед приездом в Данию отменено", - указали в посольстве.

Если гражданин Украины ранее переболел Covid-19, но при этом не имеет Covid-сертификата, нужно предъявить медицинскую справку, подтверждающую положительный результат ПЦР-теста на Covid-19, сделанного не менее чем за 14 дней, но не более чем за год до въезда в Данию. В таком случае, делать тест на Covid-19 по прибытии в Данию не нужно.

"Если гражданин Украины въезжает в Данию из стран, которые Дания считает странами с очень высоким риском инфицирования Covid-19 (сейчас это большинство стран Африки, Азии и Латинской Америки), нужно подтвердить полную вакцинацию или выздоровление от Covid-19. В противном случае, нужно сделать тест на Covid-19 сразу по прибытии в Данию (в аэропорту) и самоизолироваться на 10 дней", - пояснило украинское посольство.

Также в диппредставительстве обратили внимание на то, что датское правительство оставило за собой право быстро восстановить все ограничения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с появлением за рубежом новых вариантов вируса Covid-19, которые могут представлять риск для Дании.

Теги: #въезд #дания
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