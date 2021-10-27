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14:27 27.10.2021

Денисова: Надеемся, что нашему врачу грузинские власти позволят встретиться с Саакашвили

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Денисова: Надеемся, что нашему врачу грузинские власти позволят встретиться с Саакашвили

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в тюрьме ухудшилось, заявила в среду журналистам посетившая его уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Саакашвили слабеет с каждым днем. За время нахождения в заключении у него были четыре кризисные ситуации. Минимальная медицинская помощь в Руставской тюрьме ему оказывается, но серьезную помощь пенитенциарное заведение оказать не сможет. Саакашвили против госпитализации в тюремную больницу. Он говорит, что это не будет безопасным для него", - сообщила Денисова.

Омбудсмен отметила, что обратится к частному медицинскому центру для того, чтобы в случае необходимости Саакашвили получил квалифицированную помощь.

"Есть договор со Специальной пенитенциарной службой Министерства юстиции Грузии с таким медицинским центром как Vivamedi, чтобы перевезли, в случае необходимости, если такая необходимость наступит, Саакашвили именно в этот центр для предоставления ему такой помощи. Мы знаем, что около 600 гражданам, которые были осуждены, такая помощь была предоставлена именно в этом центре", - рассказала Денисова.

Омбудсмен также подчеркнула, что Саакашвили высказался против принудительного кормления и напомнила, что несмотря на существующий в Грузии протокол о возможности принудительного кормления по решению врача, согласно решению Европейского суда по правам человека принудительное кормление является нарушением ст. 3 (запрещение пыток) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

По ее словам, за состоянием здоровья Саакашвили с четверга станет следить врач-реаниматолог. "Мы надеемся, что нашему врачу грузинские власти позволят встретиться с Саакашвили", - сказала Денисова.

Гражданин Украины Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября, 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили считает незаконным свое задержание, а обвинения сфальсифицированными.

Теги: #врач #саакашвили #денисова
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