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12:51 27.10.2021

"Укрзализныця" сообщила о существенных задержках поездов из-за схода с рельс грузовых вагонов в Житомирской области

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"Укрзализныця" сообщила о существенных задержках поездов из-за схода с рельс грузовых вагонов в Житомирской области

"Укрзализныця" предупреждает, что из-за схода 10 пустых вагонов грузового поезда в Житомирской области некоторые пассажирские поезда курсируют с опозданием и изменением маршрута.

Как отмечается в сообщении на сайте компании в среду, поезд № 764 "Одесса-Киев" проследует измененным маршрутом через Шепетовку и Коростень, что обусловит его задержку ориентировочно на четыре часа.

О возможных задержках других рейсов будет сообщаться дополнительно.

Сход грузовых вагонов произошел в среду 27 октября, недалеко от поселка Чернорудка. Нарушены габариты двух путей. На место происшествия выехала комиссия "Укрзализныци", причины схода расследуются.

Руководство компании также распорядилось выслать ремонтные поезда для ликвидации последствий аварии и восстановления путей.

Теги: #укрзализныця #поезда #задержки
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