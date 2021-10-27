В Киеве заполнены 2/3 коек с подачей кислорода, с такими темпами распространения COVID-19 их может скоро не хватать – мэр

Киев может столкнуться с нехваткой оборудованных подачей кислорода больничных коек ввиду стремительного роста количества случаев госпитализации инфицированных Covid-19, отмечает мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Всего в больницах столицы подготовлено почти 6 тысяч коек для больных коронавирусом и мы продолжаем готовить дополнительные кровати. С оборудованных подачей кислорода (а это 95% от общего количества) заполнены сегодня почти 66% коек. И с такими темпами распространения вируса мест с кислородом скоро может не хватить", - написал Кличко в Facebook в среду.

По его словам, в Киеве за сутки госпитализировано более 560 инфицированных Covid-19, подавляющее большинство из которых в тяжелом состоянии, и количество нуждающихся в госпитализации продолжает расти.

Мэр подчеркнул, что многие медики выступают за введение в Киеве локдауна в связи со сложившейся ситуацией.

"Как утверждают специалисты Киевской городской клинической больницы №4, одной из опорных для лечения пациентов с коронавирусом, 97% госпитализированных в это заведение – не вакцинированные. Ежедневно в больнице принимают более 40 карет "скорой помощи". И многие врачи, работающие в бригадах скорых, говорят о необходимости введения локдауна. Потому что от такого количества больных медики работают уже на грани своих возможностей", - написал Кличко.