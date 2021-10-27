Шмыгаль открыл Центр безопасности граждан в Очеретино Донецкой области

Премьер-министр Денис Шмыгаль принял участие в церемонии открытия Центра безопасности граждан в пгт Очеретино Покровского района Донецкой области.

"Сегодня создается уже 16-й Центр безопасности граждан. Донецкая область является лидером. Первый такой центр был открыт также в Донецкой области", - сказал Шмыгаль на открытии Центра в среду.

По его словам, такие Центры призваны обеспечить безопасность, комфорт и стабильность в местных громадах.

В общей сложности на территории Донецкой области открыли уже 16 Центров безопасности, в том числе и на линии столкновения. Всего планируется открыть 28 таких центров. В настоящее время по всей Украине уже открыто 36 таких Центров безопасности.

Открытие центров проходит в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве, подписанным между Донецкой облгосадминистрацией и Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям.

Центр безопасности в территориальной громаде объединяет функции защиты от пожаров и чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и экстренной медпомощи с единой коммуникацией. Цель работы таких центров: круглосуточное реагирование на запрос об экстренной помощи – до 20 минут.