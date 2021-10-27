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12:08 27.10.2021

Зеленский уволил Козыря с поста главы Херсонской ОГА и назначил им зампредседателя облсовета Лагуту

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Зеленский уволил Козыря с поста главы Херсонской ОГА и назначил им зампредседателя облсовета Лагуту

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о кадровых перестановках в Херсонской областной государственной администрации.

Указом №552/2021 глава Херсонской ОГА Сергей Козырь увольняется с должности в соответствии с поданным им заявлением. На его место указом №553/2021 назначен действующий заместитель председателя Херсонского областного совета Геннадий Лагута.

Оба документа обнародованы на сайте главы государства.

Как сообщалось, партия "Слуга народа" выдвинула Козыря кандидатом в народные депутаты в 184-м избирательном округе на промежуточных выборах в Верховную Раду, которые пройдут 31 октября 2021 года.

Геннадий Лагута – руководитель партии "Партия Игоря Колыхаева "Нам здесь жить", был избран в Херсонский облсовет в 2020 году. 14 сентября 2021 года был зарегистрирован Центральной избирательной комиссией Украины в качестве кандидата в народные депутаты на 184-м избирательном округе.

Теги: #херсонская_область #ога #кадры #лагута_геннадий
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