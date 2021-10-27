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12:36 27.10.2021

Тимошенко призывает созвать СНБО по ситуации с COVID-19

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Тимошенко призывает созвать СНБО по ситуации с COVID-19

Лидер партии "Батькивщина" и одноименной фракции в парламенте Юлия Тимошенко высказывается за немедленное проведение Совета национальной безопасности и обороны по ситуации с COVID-19 в Украине.

"Этот тот случай, когда не для пиар-шума, не для шоу, а для реального дела надо созывать немедленно заседание СНБО. Совет национальной безопасности и обороны должен включиться в эту ситуацию и посмотреть, что люди без помощи, без бесплатных тестов… лекарств, что больницы без необходимых медицинских препаратов и без кислорода, что медики без заработной платы… что смертность у нас (от COVID-19 - ИФ) самая высокая в Европе и третья в мире", - сказала Тимошенко на пресс-конференции в среду в Киеве.

По мнению Тимошенко, СНБО должно найти решение для бесперебойного обеспечения кислородом ковидных больниц и отделений.

"Надо проанализировать все технологические возможности, как Украине немедленно начать производить свой собственный кислород. Если две международные группы закрыли кислородное производство, тот это как раз тот случай, когда принудительно они должны быть открыты и запущены. Принудительно! А не давать людям гибнуть от вашей неспособности управлять страной", - подчеркнула она.

Лидер "Батькивщины" также считает, что СНБО должно проанализировать постановление, принятое Верховной Радой, в котором рекомендовано создать национальный штаб по противодействию COVID-19 во главе с президентом.

"У нас по Конституции парламентско-президентская форма правления, выполняйте решение Верховной Рады", - отметила Тимошенко.

По ее словам, надо на самый высокий уровень поднимать организацию по защите людей от смертельной опасности COVID-19.

Она напомнила, что постановление парламента, которое предусматривало, в том числе, создание "горячей телефонной линии", мобильных бригад, проводивших тестирование на дому, обеспечение граждан бесплатными тестами и лекарствами против COVID-19, 300% надбавка к окладу врачам, работающим с ковид-пациентами, и страховка медикам до сих пор не выполнено.

Постановление № 4228 о мерах по противодействию распространения коронавирусной болезни Верховная Рада приняла 20 октября 2020 года.

Теги: #снбо #тимошенко #covid_19
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