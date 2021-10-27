События

11:46 27.10.2021

В Украине потеплеет

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В Украине потеплеет

В ближайшие дни в Украину переместится теплый атлантический воздух с Западной Европы, а холод постепенно отступит на восток и покинет территорию страны, сообщил Укргидрометцентр.

В четверг в Украине без осадков, лишь днем в северо-восточных областях местами небольшой дождь. Ночью и утром в западной части местами туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в Карпатском регионе и восточных областях местами 2-7° мороза; днем 9-14° тепла, на Закарпатье и юге страны до 17°.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 28 октября самая высокая температура днем была 20,7 в 2013г., самая низкая ночью -12,4 в 1912г.

В пятницу в Украине без осадков. Ночью и утром в западных, северных и центральных областях местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, в Карпатском регионе от 3° тепла до 2° мороза; днем 10-15° тепла, в западных областях до 18°.

В Киеве в пятницу без осадков. Ночью, утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 12-14°.

Теги: #погода #прогноз
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