Генконсульство Украины во Вроцлаве начнет полноценную работу до конца года

Генеральное консульство Украины во Вроцлаве (Польша) начнет полноценную работу до конца 2021 года, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В прошлом году я посетил Польшу и пообещал украинской общине открыть генеральное консульство Украины в городе Вроцлав. Мы шаг за шагом воплощаем это обещание, и уже вышли на финишную прямую", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в среду.

"Завтра, 28 октября, посол Украины в Польше и президент города Вроцлав подпишут официальный договор о передаче в пользование помещения для генконсульства. Руководитель учреждения мной уже назначен, и до конца года генконсульство начнет полноценную работу в интересах украинских граждан и компаний", - рассказал руководитель украинского внешнеполитического ведомства.

Министр отметил, что это не последнее новое дипломатическое учреждение Украины, которое планируется открыть в ближайшее время.

"Эта работа будет продолжаться, еще будут новости. Каждый раз, когда мы это делаем, мы заботимся о безопасности Украины, гражданах Украины и украинских экспортерах", - добавил Кулеба.