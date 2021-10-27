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11:19 27.10.2021

Украина и США завершают работу над обновленной хартией стратегического партнерства - Кулеба

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Украина и США завершают работу над обновленной хартией стратегического партнерства - Кулеба

Дата заседания Комиссии Украина - США в Вашингтоне уже определена. Стороны завершают работу над обновленной хартией стратегического партнерства, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Дата определена, мы вскоре ее анонсируем вместе с Соединенными Штатами. Заседание состоится в Вашингтоне, и, соответственно, это будет мой визит к Энтони Блинкену (госсекретарю США - ИФ)", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в среду.

Он подчеркнул, что это будет очень серьезный, сложный визит, и в месте с ним в США полетят представители разных министерств, ведомств.

"Мы нацелены именно на максимальный результат, тесно работаем с американскими коллегами, завершаем разработку совместной обновленной хартии стратегического партнерства, которую нам поручили принять президенты Байден и Зеленский именно на этом заседании", - добавил министр.

Теги: #сша #хартия #украина
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