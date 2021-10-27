Украина предложила Польше провести независимый аудит работы пунктов пропуска на границе

Украина предложила провести независимый международный аудит работы пунктов пропуска на украинско-польской государственной границе.

Как сообщает Министерство инфраструктуры Украины на своей странице в Facebook в среду, такое предложение было выдвинуто в ходе двусторонней встречи главы ведомства Александра Кубракова и министра инфраструктуры Польши Анджея Адамчика в Варшаве.

В фокусе встречи было решение проблемы с разрешениями на международные грузовые автоперевозки, а также конкретные проекты по развитию пассажирских и грузовых перевозок между странами.

По словам Кубракова, польская сторона настаивает на том, что вопрос предоставления разрешений напрямую зависит от улучшения ситуации с очередями на украинско-польской границе. Однако, как отметил он, проблемы с очередями наблюдаются с двух сторон, что могут подтвердить и украинские перевозчики.

"Чтобы выйти из этой ситуации, мы предложили провести независимый международный аудит работы пограничных и таможенных служб, выявить узкие места, а по результатам проведенного аудита принять соответствующие совместные решения, которые улучшат ситуацию на границе. Также мы сейчас работаем над рядом проектов, направленных на улучшение логистических и транспортных условий для перевозчиков и пассажиров в Украине. В частности, речь идет о новых дорогах на границах, налаживании ж/д сообщения, а также модернизации пунктов пропуска", - цитируется Александр Кубраков.

Стороны договорились о следующей встрече двух министров уже в ближайшее время в пункте пропуска на украинско-польской границе. До этого планируется встреча заместителей министров инфраструктуры Украины и Польши при участии администрации Государственной пограничной службы Украины, Государственной таможенной службы Украины и Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, а также соответствующих служб со стороны Польши.

Говоря о проектах на границах с Польшей, в Мининфраструктуры уточняют, что, в частности, речь идет о развитии пунктов пропуска (начало строительства в КПП "Шегини", начало строительства пассажирского участка в КПП "Краковец", обустройство сервисной зоны перед КПП "Ягодин"); дорожных проектах (развитие маршрута Краковец-Львов, дороги Киев - Ковель - Ягодин - от границы до г. Ковель до категории 1а, завершены капремонты на 59 км дорог го границы в рамках "Польского кредита"); железнодорожных проектах (начало строительства ж/д ветки из Польши в Трускавец и запуск скоростного ж/д сообщения Киев - Варшава).