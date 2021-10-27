Монастырский анонсировал форум "Безопасная громада" с участием представителей ОТГ 4 ноября

Форум "Безопасная громада" с представителями территориальных громад со всей Украины, на котором будут обсуждаться вопросы безопасности и доступа к государственным сервисам, пройдет 4 ноября, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"Каждый гражданин Украины, независимо от того, где он проживает, должен чувствовать себя в безопасности и получать качественный доступ к государственным сервисам. Этого мы можем добиться только во взаимодействии государственных органов власти с местными громадами. Поэтому 4 ноября состоится масштабный форум "Безопасная громада" с представителями территориальных громад со всей Украины", - рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский.