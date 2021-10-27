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09:48 27.10.2021

Денисова в среду навещает Саакашвили в грузинской тюрьме

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Денисова в среду навещает Саакашвили в грузинской тюрьме

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова начала посещение главы Исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в грузинской тюрьме, чтобы проверить условия его содержания.

"Начинаю посещение гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №12 г.Рустави (Грузия) с целью проверки условий содержания, состояния его здоровья и оказания медицинской помощи", - написала Денисова в Телеграм-канале в среду.

Как сообщалось, омбудсмен в Грузии уже встретилась с адвокатами Саакашвили – Бекой Басилая, Димитрием Садзаглишвили и Шотой Тутберидзе и обсудила с ними состояние рассмотрения уголовных дел в отношении из подзащитного и соблюдение его процессуальных прав. "Защитники проинформировали меня о состоянии здоровья Михаила на 26-й день голодовки и необходимости оказания ему квалифицированной медицинской помощи в специализированном учреждении здравоохранения", - сообщила она.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Теги: #саакашвили #денисова #визит
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