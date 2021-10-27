События

09:16 27.10.2021

В Тернопольской области горело здание, где производится полимерная упаковка

1 мин читать
В Тернопольской области горело здание, где производится полимерная упаковка

В Тернопольской области горело одноэтажное здание, где производится полимерная упаковка и флексографическая печать, жертв и пострадавших нет, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"27 октября в 02:35 в с. Большие Гаи Тернопольского района в одноэтажном производственном здании ООО "ТДК" (производство полимерной упаковки и флексографическая печать) возник пожар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар локализовали на площади 1 тыс. кв.м.

К борьбе с огнем привлечены 33 человека и 8 единиц техники ГСЧС.

Теги: #пожар #тернопольская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:34 25.10.2021
В Киеве в районе Гидропарка горела частная баня, пострадавших нет

В Киеве в районе Гидропарка горела частная баня, пострадавших нет

23:03 24.10.2021
В Одессе из-за пожара в коммунальной квартире эвакуировано 12 человек, в том числе 2 детей

В Одессе из-за пожара в коммунальной квартире эвакуировано 12 человек, в том числе 2 детей

07:59 22.10.2021
В Ровенской области спасатели ликвидируют пожар на болотах с помощью квадракоптеров

В Ровенской области спасатели ликвидируют пожар на болотах с помощью квадракоптеров

07:43 22.10.2021
Вследствие пожара в жилом доме в Харьковской области погибло 3 человека

Вследствие пожара в жилом доме в Харьковской области погибло 3 человека

11:51 21.10.2021
Три обезьяны погибли при пожаре в зоопарке Луцка - ГСЧС

Три обезьяны погибли при пожаре в зоопарке Луцка - ГСЧС

12:19 16.10.2021
На территории Авдеевского коксохимического завода произошел пожар, пострадавших нет - ГСЧС

На территории Авдеевского коксохимического завода произошел пожар, пострадавших нет - ГСЧС

11:07 15.10.2021
В результате пожара во Львове погибли три человека

В результате пожара во Львове погибли три человека

18:58 14.10.2021
Пожар возле Института урологии в Киеве ликвидирован

Пожар возле Института урологии в Киеве ликвидирован

14:49 14.10.2021
В Киеве произошел пожар возле Института урологии, пострадавших нет

В Киеве произошел пожар возле Института урологии, пострадавших нет

10:27 14.10.2021
Пожар на юге Тайваня унес жизни 25 человек, десятки пострадали

Пожар на юге Тайваня унес жизни 25 человек, десятки пострадали

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 244,4 млн

В Украине за сутки зафиксировано 22574 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 11593 человека, 692 умерли

С начала суток зафиксировано 13 нарушений режима тишины на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

Российские наемники с полуночи повели 7 обстрелов на Донбассе, позиции украинских военных в районе Гранитного остались прежними - штаб ООС

Никаких изменений в составе украинской делегации в ТКГ не было и не планируется - Резников

ПОСЛЕДНЕЕ

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 244,4 млн

В Украине за сутки зафиксировано 22574 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 11593 человека, 692 умерли

С начала суток зафиксировано 13 нарушений режима тишины на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

Зеленский внес изменения в указ по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ

27 октября: какой сегодня праздник

Группа экспертов FDA рекомендовала применение вакцины Pfizer среди детей от 5 до 11 лет

Справку о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавируса начнут выдавать с 8 ноября

Экипаж корабля Crew Dragon-3 прибыл на космодром на мысе Канавералс

США обнародовали новые правила для путешествующих в страну

У Байдена пояснили его позицию по "Северному потоку-2"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА