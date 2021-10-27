В Тернопольской области горело здание, где производится полимерная упаковка

В Тернопольской области горело одноэтажное здание, где производится полимерная упаковка и флексографическая печать, жертв и пострадавших нет, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"27 октября в 02:35 в с. Большие Гаи Тернопольского района в одноэтажном производственном здании ООО "ТДК" (производство полимерной упаковки и флексографическая печать) возник пожар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар локализовали на площади 1 тыс. кв.м.

К борьбе с огнем привлечены 33 человека и 8 единиц техники ГСЧС.