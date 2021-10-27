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08:42 27.10.2021

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 244,4 млн

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 244,4 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды возросло до 244 млн 495 тыс. 116, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 963 тыс. 256 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 45 млн 609 тыс. 21 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 738 тыс. 877.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 202 тыс. 202. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 455 тыс. 68 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 748 тыс. 984 заболевших, из них умерли 606 тыс. 246 человек.

За время пандемии в мире было распределено 6 млрд 852 млн 950 тыс. 580 доз вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 638,7. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 278 человека, в Индии - 326, в Бразилии - 2 тыс. 826.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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