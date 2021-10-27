В Украине за сутки зафиксировано 22 574 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 11 593 человека, 692 умерло

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 22 574 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 11 59 человека, 692 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано более 291 тыс. украинцев! За сутки 26 октября в Украине зафиксировано 22 574 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 532, медработников – 399); 291 293 человека вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 212 013 человек, полностью иммунизированы – 79 280 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 26 октября зафиксировано 19 120 новых случаев заболевания СOVID-19, 25 октября сообщалось о 14 634 новых инфицированных, 24 октября зафиксировано 20 791 новый случай заболевания СOVID-19, 23 октября зафиксировано 23 229 новых случаев заболевания СOVID-19, 22 октября сообщалось о 23 785 новых случаях инфицирования коронавирусной болезнью, 21 октября зафиксировано 22 415 новых случаев заболевания СOVID-19, 20 октября зафиксировано 18 913 новых случаев заболевания СOVID-19, 19 октября сообщалось о 15 579 новых случаях инфицирования коронавирусом, 18 октября зафиксировано 9 524 новых случая заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 2 825 733 человека; выздоровело – 2 401 705 человек; летальных исходов – 65 628; проведено ПЦР-тестирований – 14 154 508.

С начала вакцинальной кампании привито 9 363 493 человека, из них получили одну дозу – 9 363 491 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 138 082 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 16 501 573 прививки.