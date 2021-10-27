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07:38 27.10.2021

С начала суток зафиксировано 13 нарушений режима тишины на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

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С начала суток зафиксировано 13 нарушений режима тишины на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

С начала суток российские наемники на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военнослужащий, еще один ранен, сообщает пресс-центре ООС.

"За прошедшие сутки, 26 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в среду.

В частности, возле Гранитного наемники четыре раза вели огонь из артиллерии калибра 122 мм. Вблизи Новозвановки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, участки местности в районе этого населенного пункта попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм. Недалеко от Троицкого противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса. В сторону Крымского наемники открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм. В направлении Майского враг дважды обстрелял украинские позиции из гранатометов разных систем. Возле Зайцево обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов. Позиции у Луганского попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Павлополя наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

"По состоянию на 7:00, 27 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением калибра артиллерии 122 мм. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - добавили в штабе.

В частности, вблизи Гранитного наемники произвели обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

Теги: #оос #сводка #украина
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