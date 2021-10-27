Зеленский внес изменения в указ по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ

Президент Владимир Зеленский внес изменения в указ "О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины" (ЕСПЧ), сообщила пресс-служба главы государства.

"Внести в указ президента Украины от 19 февраля 2021 года № 63 "О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины" такие изменения", - говорится в документе.

Соответствующий указ №550/2021 опубликован на сайте президента.

В документе отмечается, что изменения касаются ст.2, которой утверждается новый персональный состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины.

Также изменения внесены в ст.4 и Положение о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины.

В частности отмечается, что формой работы конкурсной комиссии является заседание, которое правомочно при условии присутствия на нем большинства от состава конкурсной комиссии.

Кроме того, член конкурсной комиссии имеет право участвовать в заседании и принятии решений конкурсной комиссии в удаленном режиме с использованием электронных средств видеосвязи.

Как отмечается, решение конкурсной комиссии принимается путём открытого голосования большинством голосов от ее состава. При равном распределении голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

Согласно указу решение конкурсной комиссии оформляет протокол, который подписывает глава конкурсной комиссии.

Указ вступает в силу со дня опубликования.