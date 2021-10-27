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06:54 27.10.2021

Группа экспертов FDA рекомендовала применение вакцины Pfizer среди детей от 5 до 11 лет

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Группа экспертов FDA рекомендовала применение вакцины Pfizer среди детей от 5 до 11 лет

Члены экспертной группы по вакцинам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) проголосовали во вторник за одобрение вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщают американские СМИ.

По их данным, 17 человек проголосовали "за" одобрение вакцины, один эксперт воздержался.

Группа экспертов заявила, что преимущества вакцинации маленьких детей перевешивают риски, связанные с вакцинацией.

"Вирус никуда не денется. Мы должны найти способ жить с этим, и я думаю, что вакцины дают нам способ сделать это", - заявила советник FDA Жаннет Ли из Университета Арканзаса агентству Associated Press.

По мнению участников дискуссии, несмотря на то, что дети по сравнению с пожилыми людьми подвергаются меньшему риску серьезно заболеть коронавирусом, все же у их родителей должен быть выбор, вакцинировать ребенка или нет.

Несмотря на одобрение консультативного комитета, FDA примет свое собственное решение по вакцинации детей в течение следующих нескольких дней.

Если будет решено одобрить вакцину, то на следующей неделе этот вопрос рассмотрят Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина против COVID-19 более чем на 90% эффективна для защиты детей в возрасте от 5 до 11 лет от коронавируса, согласно исследованию, опубликованному FDA на прошлой неделе.

Белый дом в свою очередь сообщил, что в США достаточный запас вакцин, чтобы оборудовать более 25 тыс. педиатрических отделений и отделений первичной медицинской помощи, сотни школьных и общественных медицинских клиник, а также десятки тысяч аптек для проведения прививок.

Теги: #дети #сша #вакцинация #коронавирус
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