Справку о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавируса начнут выдавать с 8 ноября

Жители Украины, которые действительно имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса, смогут получать соответствующие справки с 8 ноября, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

В интервью изданию "Украинская правда" чиновник отметил, что в данный момент получить такую справку невозможно.

"Нет (в данный момент справку о наличии противопоказаний к вакцинации – ИФ), но будут с 8 ноября", - заявил министр.

В то же время он отметил, что пока не знает, будет ли указанная справка отображаться в приложении "Дія".

"Насчет "Дії" пока не скажу. В "Дії" можно будет подтягивать сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни и ПЦР-тест. О вакцинации уже работает, о ПЦР-тесте и перенесенной болезни – на подходе", - отметил Ляшко.