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05:46 27.10.2021

Экипаж корабля Crew Dragon-3 прибыл на космодром на мысе Канавералс

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Экипаж корабля Crew Dragon-3 американской компании SpaceX, который 31 октября должен стартовать к Международной космической станции (МКС), во вторник прибыл на космодром на мысе Канаверал во Флориде, сообщило NASA.

В состав экипажа входят астронавты NASA Раджа Чари (командир), Том Маршберн (пилот) и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер.

Запуск корабля с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX планируется осуществить 31 октября в 02.21 по времени Восточного побережья США со стартовой площадки LC-39А Космического центра имени Кеннеди.

Стыковка пилотируемого корабля запланирована на 1 ноября. Экипаж будет работать на станции шесть месяцев.

Он сменит на МКС четырех астронавтов, которые находятся там с конца апреля в рамках миссии Crew Dragon-2. В состав экипажа Crew Dragon-2 входят представители сразу трех космических агентств - астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт ESA Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

В течение нескольких дней оба экипажа будут одновременно находится на станции. Возвращение Crew Dragon-2 на Землю предполагается 4 ноября. Спускаемая капсула должна будет с помощью парашютной системы совершить мягкое приводнение в Атлантике вблизи Флориды.

Crew Dragon является американским многоразовым пилотируемым космическим кораблем нового поколения, разработанным компанией SpaceX. Он может доставлять на борт МКС до семи человек экипажа.

Первый тестовый полет в беспилотном режиме корабль совершил 2 марта 2019 года. В рамках испытания он состыковался со станцией, а затем успешно вернулся на Землю. Первый запуск с экипажем состоялся 30 мая 2020 года. В сентябре на МКС в рамках туристической миссии Inspiration4 побывал корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами-любителями.

Теги: #сша #корабль #nasa #экипаж
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