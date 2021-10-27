США обнародовали новые правила для путешествующих в страну

Белый Дом обнародовал заявление президента Джозефа Байдена о новых правилах авиапутешествий в США, которые начнут действовать с 8 ноября, сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"Новая регуляция международной авиаперевозки в США требует от иностранных граждан, путешествующих в Соединенные Штаты, быть полностью вакцинированными и предоставить документы о вакцинации перед посадкой на самолет. Для въезда детей младше 17 лет подтверждения о вакцинации не требуется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правила предусматривают введение требования вакцинации для путешествующих, а также отмену ограничений на путешествия иностранцев из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии, КНР, Бразилии, Ирана, ЮАР, Индии.

Кроме того, для всех лиц в возрасте от 2 лет и старше сохраняется требование обязательного предъявления негативного результата тестирования на COVID-19, сделанного в течение трех суток до запланированной поездки.

"Те, кто путешествует в Соединенные Штаты и не может продемонстрировать подтверждение полной вакцинации, должны будут предоставить документацию об отрицательном результате теста, сделанном в пределах одного дня до момента вылета", - отметили в посольстве.

Также сообщается, что центры США по контролю над заболеваниями (CDC) включили Украину в список стран с высоким риском путешествий из-за развития пандемии COVID-19.

Решение носит рекомендательный характер для граждан США.