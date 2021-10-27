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02:23 27.10.2021

Денисова в среду намерена навестить Саакашвили в тюрьме

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Денисова в среду намерена навестить Саакашвили в тюрьме

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявила о своем намерении навестить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в среду в грузинской тюрьме и проверить условия его содержания.

"Завтра буду иметь возможность лично посетить Михаила Саакашвили, узнать состояние здоровья и проверить условия его содержания", - написала Денисова на своей странице в фейсбуке.

Она также сообщила, что встретилась с адвокатами Саакашвили – Бекой Басилая, Димитрием Садзаглишвили и Шотой Тутберидзе.

"Защитники проинформировали меня о состоянии здоровья Михаила на 26-й день голодовки и необходимости оказания ему квалифицированной медицинской помощи в специализированном учреждении здравоохранения", - написала омбудсмен.

По ее словам, они обсудили состояние рассмотрения уголовных дел в отношении Саакашвили и соблюдения его процессуальных прав.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. 

Теги: #саакашвили #украина #денисова #посещение
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