События

23:47 26.10.2021

Вице-премьер Польши предлагает усилить армию, чтобы противостоять "имперским амбициям России" и другим проблемам

2 мин читать
Вице-премьер Польши предлагает усилить армию, чтобы противостоять "имперским амбициям России" и другим проблемам

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский представил планы, которые, в случае одобрения парламентом и президентом, позволят провести усиление армии страны, сообщает во вторник Associated Press.

"Если мы хотим избежать наихудшего, а именно - войны, мы должны действовать в соответствии со старым правилом: "Если ты хочешь мира, готовься к войне", - заявил Качиньский на пресс-конференции в Варшаве.

По словам Качиньского, парламенту нужно будет одобрить законопроект, который будет предусматривать усиление вооруженных сил. Он считает, что подобное необходимо стране в связи с ухудшающейся международной ситуацией, а также - с геополитическими проблемами Польши. В качестве примера таких проблем он назвал "имперские амбиции России" и гибридную войну, которую против Польши ведет Беларусь.

Качиньский считает, что Польша должна обладать серьезной сдерживающей силой и "возможностью эффективно защищаться на протяжении долгого времени".

По словам вице-премьера, законопроект будет предусматривать увеличение оборонного бюджета, а также - увеличение численности армии почти в два раза - до как минимум 250 тыс. военных и 50 тыс. резервистов. Изменения не предполагают восстановления обязательной военной службы в Польше. Также Качиньский надеется усилить польскую армию закупкой произведенного в США вооружения.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруси в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.

Теги: #армия #усиление #польша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:37 26.10.2021
Украина рассчитывает на взаимодействие с Польшей при ее председательствовании в ОБСЕ в 2022 году – Стефанчук

Украина рассчитывает на взаимодействие с Польшей при ее председательствовании в ОБСЕ в 2022 году – Стефанчук

21:27 25.10.2021
Молдова заключила с польской PGNiG контракт на пробную закупку 1 млн кубометров газа

Молдова заключила с польской PGNiG контракт на пробную закупку 1 млн кубометров газа

00:46 24.10.2021
Польша готовит гумконвой для мигрантов на границе и призывает Минск принять его

Польша готовит гумконвой для мигрантов на границе и призывает Минск принять его

18:43 21.10.2021
Премьер Польши считает Россию ответственной за рост цен на энергоносители

Премьер Польши считает Россию ответственной за рост цен на энергоносители

14:24 20.10.2021
В Польше впервые с мая выявили более 5 тыс. заражений COVID-19 за сутки

В Польше впервые с мая выявили более 5 тыс. заражений COVID-19 за сутки

18:00 19.10.2021
Украинская армия имеет уникальный во всем мире опыт ведения борьбы против российской агрессии – Таран

Украинская армия имеет уникальный во всем мире опыт ведения борьбы против российской агрессии – Таран

14:41 19.10.2021
Поддержка ФРГ "Северного потока 2" спровоцировала рост цен на газ - премьер Польши

Поддержка ФРГ "Северного потока 2" спровоцировала рост цен на газ - премьер Польши

05:54 18.10.2021
В Польше задержали украинца за перевозку нелегальных мигрантов из Ирака

В Польше задержали украинца за перевозку нелегальных мигрантов из Ирака

18:02 17.10.2021
В Польше за сутки предотвратили более 500 попыток незаконного перехода мигрантами границы с Беларусью

В Польше за сутки предотвратили более 500 попыток незаконного перехода мигрантами границы с Беларусью

06:04 17.10.2021
Во Львове усиливают карантинные меры с 18 октября – Садовой

Во Львове усиливают карантинные меры с 18 октября – Садовой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники с полуночи повели 7 обстрелов на Донбассе, позиции украинских военных в районе Гранитного остались прежними - штаб ООС

Никаких изменений в составе украинской делегации в ТКГ не было и не планируется - Резников

На Донбассе от обстрела российских наемников погиб украинский военный

У Украины есть ряд асимметричных ответных шагов на случай, если РФ прекратит поставки газа - Кулеба

Генпрокурор о покушении на Шефира: отсутствие информации о расследовании не означает, что расследование не проводится

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинского адвоката Саакашвили не впустили в Грузию

Харьковские правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб один человек и еще три пострадали

Пункт вакцинации на центральном ж/д вокзале Киева перенесли в синий зал – АО "Укрзализныця"

В крови погибшего нардепа Полякова обнаружили еще одно вещество

На Донбассе ВСУ впервые применили разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар"

Елизавета II возобновила участие в официальных мероприятиях после недавней госпитализации, но на саммит по климату в Глазго не поедет

Полномочия Меркель официально завершены

Решение по "скифскому золоту" является еще одним свидетельством поддержки территориальной целостности Украины международными партнерами - нардеп Умеров

В Ровенской области при финансировании правительства Дании и поддержке МОТ открыли современный центр подготовки автослесарей

Первые две недели ноября школы Львова проведут на дистанционном обучении - горсовет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА