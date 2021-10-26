Харьковские правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб один человек и еще три пострадали

Харьковские правоохранители выясняют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия на проспекте Гагарина, в котором погиб один человек и еще три пострадали, сообщила пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

"Сейчас на месте происшествия работают руководители областного главка полиции, следственного управления, эксперты-криминалисты, следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Осуществляется комплекс всех необходимых мер по установлению обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.