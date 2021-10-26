В крови погибшего нардепа Полякова обнаружили еще одно вещество

В крови погибшего народного депутата Антона Полякова обнаружили помимо метадона примесь димедрола, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Мы завершили одну из экспертиз и можем сказать, что это метадон с примесью димедрола, так называемый "уличный метадон". Димедрол усиливает действие наркотического вещества", - сказал Енин в эфире "Громадського" на ютуб-канале.

Замминистра отметил, что эта смесь не была получена в аптеке. Однако, по его словам, министерство не комментирует, как эти вещества попали в организм Полякова.

"На сегодняшний день мы не комментируем, как это вещество попало в организм. Производство продолжается", - резюмировал он.

Как сообщалось, утром в пятницу, 8 октября, в полицию столицы поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым народного депутата Полякова. Предварительно было установлено, что ему стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но констатировали смерть.