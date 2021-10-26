События

21:42 26.10.2021

На Донбассе ВСУ впервые применили разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар"

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Во вторник Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили боевой разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар" в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного, сообщил пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что после этого обстрелы украинских позиций прекратились.

"С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего Вооруженными силами Украины был применен "Байрактар". Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что с 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российских наемников обстреливала позиции ОС в районе Гранитного, в результате чего были ранены два военнослужащих ВСУ, а затем один из них погиб.

"С началом обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали", - добавили в пресс-центре.

"Байрактар ТВ2" (Bayraktar) – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Разработка и производство компании "Байкар Макина".

Ранее российские СМИ сообщили, что Вооруженные силы Украины якобы вернули контроль над селом Старомарьевка, расположенном в "серой зоне". Старомарьевку от подконтрольного Киеву села Гранитного отделяет река Кальмиус. По информации соцсетей, села соединяет пешеходный мост и жители Старомарьевки, а их около 150 человек, ходят в магазин и больницу, а дети в школу в Гранитном.

В свою очередь в штабе уточнили, что украинские военнослужащие не занимали межпозиционное пространство на временно оккупированных территориях Донецкой области в районе с.Гранитное. 

Теги: #всу #украина #донбасс #обстановка
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