27 октября: какой сегодня праздник

В мире 27 октября празднуют день аудиовизуального наследия, в Алжире - день посадки деревьев. А еще в этот день родились известный мореплаватель Джеймс Кук и гениальный музыкант Никколо Паганини.

27 октября под эгидой ЮНЕСКО отмечают Всемирный день аудиовизуального наследия. Дата принята на 21-й сессии Генеральной конференции в 1980 году. Решение приняли, чтобы обратить внимание на уязвимость важной информации и найти пути для ее сохранения.

В Армении сегодня день памяти жертв событий 27 октября 1999 года – скорбная дата, когда вспоминают жертв теракта, произошедшего в парламенте страны.

Группа вооружённых людей, ворвавшись на заседание парламента, открыла огонь из автоматов, в результате чего погибли премьер-министр страны Вазген Саркисян, спикер Парламента Карен Демирчян, вице-спикеры Юрий Бахшян и Рубен Мироян, министр страны по оперативным вопросам Леонард Петросян, а также трое депутатов: Генрих Абрамян, Арменак Арменакян и Микаэл Котанян. Кроме погибших среди депутатов Парламента Армении были раненые и пострадавшие.

70 лет назад в Саскачеванском университете (Канада) под руководством Гарольда Джонса было впервые применено радиационное облучение как средство для борьбы со злокачественными образованиями у онкологических больных.

Лучевую терапию проводили, используя радиоактивный кобальт-60 ("кобальтовую пушку") в качестве источника гамма-лучей высокой энергии, действующих аналогично рентгеновским лучам, нейтронам и электронам.

В Туркменистане 27 октября празднуют День независимости. В 1991 году Верховный совет Туркменской ССР принял закон "О независимости". В стране праздник отмечают массовыми народными гуляниями, награждением выдающихся граждан Туркменистана, а также нередко объявляются "праздничные амнистии". Официально этот день в стране выходной.

Буддисты отмечают Лхабаб Дуйсэн. Праздник посвящается нисхождению Будды Шакьямуни с неба Тушита для своего последнего перерождения на земле и отмечается в 22-й день девятого месяца лунного календаря.

В 1873 году американец Джозеф Глидден запатентовал колючую проволоку. На несущую проволоку навивались спирали из проволоки, заканчивающиеся шипами. Именно такая конструкция колючей проволоки, которая была проста и надежна, первоначально использовалась для создания изгородей вокруг загонов для скота – это был дешевый и эффективный способ ограждения огромных территорий, что дало огромный толчок к развитию пастбищного скотоводства.

Колючая проволока как тип ограждения в виде проволоки с расположенными на ней острыми шипами вызывает прочную ассоциацию с войнами, концлагерями, зонами, а изначально изобретение носило сугубо мирный характер.

27 октября 1959 года впервые опубликовали изображение обратной стороны Луны, которую впервые в мире сняла советская автоматическая межпланетная станция "Луна-3" ровно за двадцать дней до этого. На основании материалов была подготовлена первая карта обратной стороны Луны, содержавшая сотни деталей поверхности, выявленных по их отражательным характеристикам.

Военный моряк, путешественник-исследователь, картограф и первооткрыватель – ровно 292 года назад родился Джеймс Кук, который во время экспедиций обследовал и нанес на карту малоизвестные и редко посещаемые до него части Земли: восточное побережье Канады, Австралии, Новой Зеландии, Северной Америки, Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Мистер Кук прославился и своим терпимым и дружеским отношением к коренным жителям территорий, которые он посещал. Его считают также одним из мореплавателей, который научился успешно бороться с цингой - тогдашней бедой мореплавателей.

В 1782 году в Италии родился скрипач-виртуоз, композитор Никколо Паганини. Сочинять музыку он начал еще мальчиком, а свой первый публичный концерт он дал в 13 лет. Критики резюмируют, что секрет великолепной музыки Паганини лежал не только в глубоком даровании, но и в необычной технике.

26-й президент США Теодор Рузвельт родился 27 октября 1858 года. Несмотря на свое американское происхождение, будущий президент жил скорее в европейской культурной атмосфере. С детства много путешествовал с родителями по Европе, а дома была обширная библиотека европейских писателей. Он пришел к власти в самый разгар Великой депрессии.

По народному календарю сегодня отмечается память святой Параскевы Сербской, жившей в 11 веке. Параскева родилась в городе Епивате на берегу Мраморного моря в той же семье, что и святитель Ефимий, епископ Мадитоса. После смерти родителей девушка раздала полученное наследство бедным и отправилась в Константинополь, где приняла монашеский постриг. Позже, совершив паломничество в Святую землю, она поселилась в Иорданской долине, а за два года до смерти вернулась домой, где и скончалась. Согласно житию, чудесно обретенные мощи Параскевы прославились многочисленными чудесами, которые творились рядом с ними.

В этот день:

1901 —В Париже, ограбив магазин, налётчики впервые скрылись на автомобиле.

1904 — Открыт Нью-Йоркский метрополитен.

1944 — Освобождение города Ужгорода от немецких и венгерских войск.

1962 — Карибский кризис: разведывательный самолёт U-2 ВВС США сбит над Кубой советской зенитной ракетой; пилот майор Рудольф Андерсон погиб. Принято считать, что "чёрная суббота", 27 октября 1962 — день, когда мир был ближе всего к глобальной ядерной войне.

2008 — В Швейцарии открыта первая в стране линия метрополитена Лозанны.

2017 — Каталония провозгласила независимость от Испании.

Именины: Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, Петр, Прасковья,