Елизавета II возобновила участие в официальных мероприятиях после недавней госпитализации, но на саммит по климату в Глазго не поедет

Королева Великобритании Елизавета II во вторник приняла участие в официальном мероприятии по видеосвязи в первый раз после недавней госпитализации, сообщают британские СМИ.

Королева во вторник провела видеоконференцию с участием новых послов Швейцарии и Южной Кореи в Великобритании.

В ходе онлайн-мероприятия Елизавета II улыбалась, она была одета в желтое платье, на шее у него было жемчужное ожерелье.

Последнее публичное мероприятие, в котором королева принимала участие до этого, был прием в Виндзорском замке 19 октября.

На прошлой неделе 95-летняя королева Елизавета II провела ночь в больнице. Перед госпитализацией она отменила визит в Северную Ирландию. Представитель Букингемского дворца тогда сообщил, что "проведены некоторые предварительные обследования".

Королева Великобритании Елизавета II не поедет на саммит по климату в Глазго, как планировалось ранее, сообщили во вторник в Букингемском дворце.

"Ее Величество с сожалением приняла решение: королева не поедет в Глазго на вечерний прием в рамках конференции ООН по климату в понедельник, 1 ноября", - приводят британские СМИ выдержки из заявления дворца.

В нем отмечается, что такое решение королева приняла с учетом рекомендаций врачей о необходимости отдыха.

"Ее Величество расстроена тем, что не будет присутствовать на приеме, но выступит с речью в виде видеообращения", - указывается в сообщении.