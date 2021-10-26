События

21:02 26.10.2021

Полномочия Меркель официально завершены

1 мин читать
Полномочия Меркель официально завершены

Полномочия Ангелы Меркель на посту федерального канцлера Германии официально завершены, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил ее и правительство за работу и вручил ей документы об окончании полномочий.

"Это канцлерство, которое можно отнести к самым значительным в истории этой республики", - сказал Штайнмайер во вторник в бундестаге, передавая документы. Во вторник прошло первое организационное заседание нового германского парламента.

Теперь Меркель и остальные члены правительства ФРГ будут выполнять свои функции в качестве исполняющих обязанности - до тех пор, пока в Германии не будет сформировано новое правительство.

Парламентские выборы в ФРГ состоялись 26 сентября, победила Социал-демократическая партия Германии во главе с Олафом Шольцем, партийный союз Меркель ХДС/ХСС оказался на втором месте. Переговоры о формировании правительства теперь ведут социал-демократы, "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии.

Теги: #меркель #полномочия #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:01 26.10.2021
Минэкономики ФРГ заключило, что сертификация "Северного потока 2" не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию и ЕС - СМИ

Минэкономики ФРГ заключило, что сертификация "Северного потока 2" не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию и ЕС - СМИ

11:54 25.10.2021
Германия получила и обсудит предложение Украины о дополнительном транзите газа по спецусловиям - посол

Германия получила и обсудит предложение Украины о дополнительном транзите газа по спецусловиям - посол

11:47 25.10.2021
Меркель будет работать над организацией встречи в Нормандском формате до конца пребывания на должности - посол Германии

Меркель будет работать над организацией встречи в Нормандском формате до конца пребывания на должности - посол Германии

17:30 22.10.2021
Меркель завершила свой последний саммит ЕС в качестве канцлера ФРГ

Меркель завершила свой последний саммит ЕС в качестве канцлера ФРГ

15:43 22.10.2021
Лидеры стран ЕС устроили на саммите овацию уходящей с поста канцлера Меркель

Лидеры стран ЕС устроили на саммите овацию уходящей с поста канцлера Меркель

12:33 22.10.2021
Украина ожидает четкой позиции Германии в связи с тем, что РФ использует газ как оружие - Кулеба

Украина ожидает четкой позиции Германии в связи с тем, что РФ использует газ как оружие - Кулеба

16:03 20.10.2021
Германия не планирует закрывать границу с Польшей, несмотря на наплыв мигрантов - глава МВД ФРГ

Германия не планирует закрывать границу с Польшей, несмотря на наплыв мигрантов - глава МВД ФРГ

18:51 18.10.2021
Антикоронавирусные ограничения в Германии могут отменить в конце ноября

Антикоронавирусные ограничения в Германии могут отменить в конце ноября

18:56 16.10.2021
Анкара ожидает от Берлина сохранения курса Меркель - Эрдоган

Анкара ожидает от Берлина сохранения курса Меркель - Эрдоган

14:38 15.10.2021
Переговоры о формировании правительства Германии вступают в решающую фазу

Переговоры о формировании правительства Германии вступают в решающую фазу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники с полуночи повели 7 обстрелов на Донбассе, позиции украинских военных в районе Гранитного остались прежними - штаб ООС

Никаких изменений в составе украинской делегации в ТКГ не было и не планируется - Резников

На Донбассе от обстрела российских наемников погиб украинский военный

У Украины есть ряд асимметричных ответных шагов на случай, если РФ прекратит поставки газа - Кулеба

Генпрокурор о покушении на Шефира: отсутствие информации о расследовании не означает, что расследование не проводится

ПОСЛЕДНЕЕ

Елизавета II возобновила участие в официальных мероприятиях после недавней госпитализации, но на саммит по климату в Глазго не поедет

Решение по "скифскому золоту" является еще одним свидетельством поддержки территориальной целостности Украины международными партнерами - нардеп Умеров

В Ровенской области при финансировании правительства Дании и поддержке МОТ открыли современный центр подготовки автослесарей

Первые две недели ноября школы Львова проведут на дистанционном обучении - горсовет

Российские наемники с полуночи повели 7 обстрелов на Донбассе, позиции украинских военных в районе Гранитного остались прежними - штаб ООС

Израильский город Нетания может установить побратимские связи с одним из украинских городов - Посольство

Порошенко взял под опеку семью первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Джелялова, незаконно удерживаемого в Крыму – адвокат

Саакашвили запретили передавать послания и письма через посетителей, заявления о том, что он принимает пищу, оскорбительны - представитель оппозиции

Высокая цифровая грамотность педагогов отмечена во всех областях Украины – исследование

Около 130 украинцев хотят вернуться из Афганистана - глава МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА