Решение по "скифскому золоту" является еще одним свидетельством поддержки территориальной целостности Украины международными партнерами - нардеп Умеров

Решение Апелляционного суда в Нидерландах о возвращении экспонатов выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" Украине является еще одним свидетельством поддержки территориальной целостности Украины международными партнёрами, считает секретарь комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, народный депутат из фракции "Голос" Рустем Умеров.

"То, что "скифское золото" вернется в Украину — однозначно победа для Украины. На самом деле иного варианта в этой истории и быть не могло. То, что Россия выдает желаемое за действительное – это проблемы России. Решение Апелляционного суда в Нидерландах сегодня – еще одно свидетельство поддержки территориальной целостности Украины нашими международными партнёрами. А вообще Россия должна усвоить, что мы всегда возвращаем свое – на нашей стороне закон и правда. Так произошло со "скифским золотом" – так будет и с Крымом, и нашими людьми", - сказал Умеров в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник вечером

При этом он подчеркнул, что Россия "всегда посягает на чужое".

"Еще в XIX веке по царскому приказу было велено все скифские сокровища из Украины и Крыма перевозить в Петербург. Лишь немногочисленные находки Академии наук Украины в последние десятилетия смогли остаться в пределах государства", - пояснил парламентарий.

Вместе с тем, по мнению Умерова, место "скифского золота" - в Крыму.

"Поэтому, как только Украина деоккупирует полуостров, мы вернем эти сокровища туда, где они должны храниться. А пока, я уверен, что Министерство культуры найдет подходящее место для временного экспонирования ценностей", - уточнил он.

Умеров также отметил, что часть "скифского золота" вернулась в Украину еще раньше, потому что она хранилась в киевских музеях.

"К примеру, золотая пектораль - в Музее исторических драгоценностей Украины на территории Киево-Печерской лавры. Думаю, ценности крымских музеев заинтересуют посетителей жемчужины Киева – Софии Киевской. Огласка по делу "скифского золота" привлекла широкое внимание общественности. Поэтому не исключаю, что многие музеи в Украине заинтересуются возможностью выставки экспонатов в своих залах", - добавил политик.

Ранее Апелляционный суд в Амстердаме постановил вернуть "скифское золото" Украине.

Как сообщалось, выставка "Крым. Золотой остров в Черном море", представляющая коллекцию скифских золотых украшений, была сформирована в музее Алларда Пирсона из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре – в Крыму. Так как Нидерланды не признали российскую аннексию Крыма, произошедшую уже после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию – 565 музейных предметов общей страховой стоимостью 10 млн евро.

На часть коллекции, принадлежащую крымским музеям, после оккупации заявила свои права Российская Федерация. Украина в свою очередь заявила, что "экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем, их надо передать непосредственно государству Украина".

В декабре 2016 года Окружной административный суд Амстердама признал права Украины на коллекцию и постановил передать её в Киев. В марте 2019 года начался новый виток дела – в Апелляционном суде Амстердама. 16 июля 2019 года Апелляционный суд вынес предварительное решение и запросил у Украины и музеев Крыма дополнительную информацию по спору.

В иске крымских музеев к голландскому музею Алларда Пирсона содержалось требование вернуть коллекцию из Нидерландов в Крым.