В Ровенской области при финансировании правительства Дании и поддержке МОТ открыли современный центр подготовки автослесарей

В г. Сарны Ровенской области начал работу Центр технологий на автомобильном транспорте "Север", созданный на базе Высшего профессионального училища №22. Центр был создан за средства, предоставленные правительством Дании, при поддержке Международной организации труда (МОТ), сообщает пресс-служба представительства ООН в Украине.

Отмечается, что в тренинговом центре будут проходить подготовку специалисты по широко востребованным в области профессиям: "Готовщик кузовов" и "Мастер по диагностике и отладке электронного оборудования автомобильных средств".

"Благодарю за поддержку правительство Дании и Международную организацию труда. Благодаря им учащиеся заведения смогут получать практические навыки на новейшем оборудовании. Это заведение является продолжением нашей философии поднятия рейтинга профессиональной профессии. Ведь экономику области создают именно рабочие профессии. Сейчас 41% учащихся выбирают профессиональное образование. Это самый высокий показатель в Украине", - отметил глава Ровненской областной государственной администрации Виталий Коваль на торжественном открытии центра.

Как указывается в сообщении, Международная организация труда закупила оборудование для центра на сумму в размере 3 млн. грн ($110 тыс.). Высшее профессиональное училище №22 инвестировало в создание центра около 800 тыс.грн, Сарненский горсовет – 500 тыс. грн.

Среди оборудования, приобретенного МОТ - газоанализаторы, установки для проверки свечей зажигания, дымогенераторы, балансировочные возвраты, шиномонтажные стенды, диагностические сканеры, дископравные станки, приборы для выравнивания света фар, стенды для диагностики форсунок и другая техника, необходимая для обучения автослесарей и автомехаников.

Руководитель проекта МОТ, поддержавшего открытие центра, старший технический советник Джемал Ходжич рассказал, что открытие центра осуществляется в рамках деятельности местного партнерства занятости, инициированного МОТ. Такая инициатива призвана поддержать местные рынки труда и планируется к утверждению Министерством экономики Украины на национальном уровне в ближайшее время.

"Это, собственно, будущее для Украины – когда местные заинтересованные стороны объединяют свои усилия для решения проблем на местном рынке труда. Конечно, для решения образовательных проблем местным учебным заведениям следует обновлять образовательные программы и обучать навыкам, которые отвечают потребностям работодателей на этом рынке труда", - отметил Ходжич.