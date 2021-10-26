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18:15 26.10.2021

Российские наемники с полуночи повели 7 обстрелов на Донбассе, позиции украинских военных в районе Гранитного остались прежними - штаб ООС

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Российские наемники с полуночи повели 7 обстрелов на Донбассе, позиции украинских военных в районе Гранитного остались прежними - штаб ООС

Российские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил с начала суток сил по состоянию на 17.00 26 октября, четыре из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один получил ранение… Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", - говорится в сообщении.

Согласно сводке, три из семи обстрелов пришлись на район пос.Гранитное Волновахского района Донецкой области. Также были обстреляны расположенное неподалеку Гранитного с.Павловоль, с.Новозвановка Попаснянского района Луганской области, пос.Крымское Новоайдарского района с.Троицкое Ясиноватского района Донецкой области.

В ходе обстрелов противник использовал артиллерию калибра 122 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, противотанковый ракетный комплекс, а также задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

В штабе ООС подчеркивают: "Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались прежними".

Позже в штабе уточнили, что украинские военнослужащие не занимали межпозиционное пространство на временно оккупированных территориях Донецкой области в районе с.Гранитное.

"Командование Объединенных сил заявляет, что эта информация ложная. Это очередная попытка незаконных вооруженных формирований РФ дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения. В то же время именно на этом участке иррегулярные вооруженные формирования РФ на территории ОРДЛО, нарушая режим всеобъемлющего прекращения огня, открывали огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения", - подчеркивается в сообщении.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ. Позиции украинских военных остаются прежними", - добавили в штабе ООС.

Ранее российские СМИ сообщили, что Вооруженные силы Украины якобы вернули контроль над селом Старомарьевка, расположенном в "серой зоне". Старомарьевку от подконтрольного Киеву села Гранитного отделяет река Кальмиус. По информации соцсетей, села соединяет пешеходный мост и жители Старомарьевки, а их около 150 человек, ходят в магазин и больницу, а дети в школу в Гранитном.

Как сообщалось, о гибели украинского военного и ранении еще одного ранее сообщили на странице 93-й Отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" в соцсети Facebook. "После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в Донецкой областной прокуратуре сообщили, что шесть жилых домов были повреждены в посёлке Гранитное Волновахского района Донецкой области в результате минометного обстрела со стороны российских наемников во вторник утром. Было открыто уголовное производство.

"26 октября 2021 года, около 10:10, представители незаконных вооруженных формирований РФ произвели минометный обстрел поселка Гранитное Волновахского района… Пострадавших посреди гражданского населения нет. Обстрел мирного поселка оккупационным контингентом России продолжается", - рассказали в прокуратуре.

 

 

 

Теги: #всу #оос #обстрелы
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