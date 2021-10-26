Ознакомление с потенциалом города Нетания и основание Israeli-Ukainian Startup/Business Accelerator Program стали предметом встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с мэром Нетании Мирьям Файерберг. Об этом сообщается на странице Посольства Украины в соцсети Facebook.

«Состоялось знакомство с промышленным, научным, инвестиционным, инновационным, курортным и туристическим потенциалом города. В рамках мероприятия большое внимание уделено основанию на базе города Israeli-Ukainian Startup/Business Accelerator Program. С этой целью согласовано создание совместной рабочей группы. Учитывая потенциал города, а также его динамичное развитие, договорено проработать вопрос о начале побратимских связей г. Нетания с г. Днепр», - говорится в сообщении.

Делегация муниципалитета приглашена к участию в Украинско-Израильском инновационном саммите, который состоится 15 декабря в Киеве под лозунгом «Украина-Израиль: 30 лет дружбы и сотрудничества».

Мероприятие состоялось при содействии Global Israeli Initiative.