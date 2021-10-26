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17:40 26.10.2021

Порошенко взял под опеку семью первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Джелялова, незаконно удерживаемого в Крыму – адвокат

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Порошенко взял под опеку семью первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Джелялова, незаконно удерживаемого в Крыму – адвокат

Пятый президент Украины Петр Порошенко взял под опеку семью заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, который был незаконно задержан в оккупированном Крыму, сообщил адвокат Николай Полозов.

"Обсуждали и дело против Наримана Джелялова и братьев Ахтемовых, которые в настоящее время преследуются на оккупированной территории якобы за совершение диверсии. Во многих моментах, касающихся тактики и стратегии защиты украинских политзаключенных наши взгляды совпадают. Петр Порошенко прекрасно понимает специфику подобных дел. От имени партии и поддерживающих ее украинцев Петр Порошенко предложил, как это говорили раньше, "взять шефство" над детьми Наримана Джелялова и оказывать его семье на постоянной основе материальную помощь", - написал Полозов по итогам встречи с Порошенко в соцсети Facebook.

Он напомнил, что в поддержке на текущий момент нуждаются более 200 детей украинских политзаключенных, родители которых были незаконно осуждены в России, и выразил надежду, что пример Порошенко "вдохновит других неравнодушных к чужой беде граждан Украины "взять шефство" над детьми политзаключённых в оккупированном Крыму и оказать им посильную помощь".

Как сообщалось, сотрудники ФСБ ночью 4 сентября задержали в оккупированном Крыму Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова. Кроме того, утром 4 сентября после обысков в доме был задержан заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов. Полиция РФ возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) из-за "механического" повреждения газопровода в селе Перевальное, которое располагается по дороге из Симферополя в сторону Ялты.

6 сентября оккупационный "суд" в Крыму незаконно избрал 3 задержанным крымским татарам меру пресечения в виде содержания под стражей. Так, Джелялова и братьев Ахтемовых арестовали на 60 суток, до 4 ноября, по подозрению в якобы причастности к повреждению газопровода в с. Перевальное 23 августа. Они будут содержаться под стражей в СИЗО г. Симферополь.

По данным украинской власти, сотрудники российских спецслужб пытали задержанных крымчан и применяли к ним физическое и психологическое насилие.

8 октября адвокатам стало известно, что Джелялова вывезли из СИЗО Симферополя, где он содержался последний месяц, и переместили в 15-е отделение Крымской республиканской психиатрической больницы № 1 им М.И. Балабана. Это отделение, где проводится стационарная психолого-психиатрическая экспертиза по подследственных лиц, содержащихся под стражей. Ранее Нариман Джелялов отказался проходить психиатрическую экспертизу, поскольку оснований для ее назначения не было.

Источник: https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/4562332107165483

Теги: #полозов #крым #меджлис #татары #порошенко
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