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17:38 26.10.2021

Саакашвили запретили передавать послания и письма через посетителей, заявления о том, что он принимает пищу, оскорбительны - представитель оппозиции

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Саакашвили запретили передавать послания и письма через посетителей, заявления о том, что он принимает пищу, оскорбительны - представитель оппозиции

Каждый шаг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Руставской тюрьме фиксируется видеокамерами, что исключает возможность тайного принятия пищи, заявил исполнительный секретарь партии "Единое национальное движение" Коба Накопия.

"Каждый шаг бывшего президента Грузии в Руставской тюрьме фиксируется видеокамерами, поэтому заявления представителей власти, что он тайком что-то ест, оскорбительны", - сказал Накопия во вторник журналистам после посещения своего партийного лидера.

"Тюремная администрация в срочном порядке там, где находится камера Саакашвили, за один день провела ремонт, в том числе замазала краской стекла на окнах в коридоре, чтобы телекамеры из-за периметра тюрьмы не смогли зафиксировать его передвижение", - добавил он.

Накопия также сообщил, что Саакашвили запретили передавать через посетителей послания и письма.

"Саакашвили отныне может отправлять письма только через почту. Его хотят полностью изолировать и морально сломать, но, несмотря на 26-й день голодовки, Саакашвили выглядит нормально", - отметил представитель оппозиции.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Теги: #грузия #оппозиция #саакашвили
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