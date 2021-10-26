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17:12 26.10.2021

Около 130 украинцев хотят вернуться из Афганистана - глава МИД

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Около 130 украинцев хотят вернуться из Афганистана - глава МИД

Около 130 граждан Украины хотят вернуться на Родину из Афганистана в настоящее время, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас около 130 хотят вернуться. Разрабатываем безопасные пути выезда. Мы своих в беде за границей не бросаем и уже неоднократно это доказали. Выезжают и самостоятельно. За месяц более 30 граждан и членов их семей самостоятельно покинули Афганистан", - написал Кулеба на своей странице в Twitter во вторник.

 

Теги: #кулеба #афганистан #мид
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Интерфакс-Украина
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