Около 130 украинцев хотят вернуться из Афганистана - глава МИД

Около 130 граждан Украины хотят вернуться на Родину из Афганистана в настоящее время, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас около 130 хотят вернуться. Разрабатываем безопасные пути выезда. Мы своих в беде за границей не бросаем и уже неоднократно это доказали. Выезжают и самостоятельно. За месяц более 30 граждан и членов их семей самостоятельно покинули Афганистан", - написал Кулеба на своей странице в Twitter во вторник.