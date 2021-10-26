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17:11 26.10.2021

Никаких изменений в составе украинской делегации в ТКГ не было и не планируется - Резников

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Никаких изменений в составе украинской делегации в ТКГ не было и не планируется - Резников

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы Украинской делегации в ТКГ Алексей Резников опроверг появившуюся в СМИ информацию о возможной замене действующего главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука на Сергея Левочкина, бывшего главу администрации президента времен Виктора Януковича.

"Эта информация не соответствует действительности. Никаких изменений в составе делегации в ТКГ не было и не планируется. Это чья-то бурная фантазия, не имеющая ничего общего с реальностью и не подкрепленная никакими фактами … Решение об изменениях в составе делегации, как в "Минске", так и в Нормандской четверке, принимает президент и ни о каких ротациях не было речи. В том числе, в разрезе конкретной персоналии. Так что, все это нелепые слухи", - сообщил Резников в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что в настоящее время Леонида Кравчука временно замещает его заместитель Александр Мережко.

"Работа продолжается. Особых ожиданий нет, иллюзий не питаем, но это не отменяет необходимости продолжать консультации и прикладывать максимум усилий для проведения саммита Нормандской четверки", - сказал Резников.

Как сообщалось, в конце июня первый президент Украины, глава Украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

По словам спикера Украинской делегации Алексей Арестовича Кравчук в настоящее время проходит реабилитацию в Германии. Однако пока неизвестно, сможет ли он вернуться к исполнению обязанностей главы Украинской делегации до конца года.

Теги: #ткг #кадры #резников
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