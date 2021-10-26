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17:07 26.10.2021

Российские наемники обстреляли поселок Гранитное из минометов

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Российские наемники обстреляли поселок Гранитное из минометов

Шесть жилых домов повреждены в посёлке Гранитное Волновахского района Донецкой области в результате минометного обстрела со стороны российских наемников во вторник, сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

"26 октября 2021 года, около 10:10, представители незаконных вооруженных формирований РФ произвели минометный обстрел поселка Гранитное Волновахского района. При обстреле повреждены 6 жилых домов. Пострадавших посреди гражданского населения нет. Обстрел мирного поселка оккупационным контингентом России продолжается, после чего будут проведены первоочередные следственные (розыскные) действия", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Волновахской окружной прокуратуры Донецкой области ведется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины).

Теги: #донецкая_область #прокуратура #обстрелы
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