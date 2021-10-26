На Донбассе от обстрела российских наемников погиб украинский военный

Один военнослужащий Объединенных сил получил не совместимые с жизнью ранения, еще один получил осколочное ранение вследствие обстрела позиций украинских защитников российскими наемниками во вторник в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное", - сообщили на странице 93-й Отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" в соцсети Facebook во вторник.