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15:19 26.10.2021

Генпрокурор: преждевременно говорить о квалификации действий Кивы в связи с его видео с выстрелами из автомата

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Генпрокурор: преждевременно говорить о квалификации действий Кивы в связи с его видео с выстрелами из автомата

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает преждевременным квалифицировать действия народного депутата Ильи Кивы (фракция ОПЗЖ), который разместил в своем телеграм-канале видео с выстрелами из автоматического оружия, но информация о данном факте оформлена в уголовное производство.

Журналистам во вторник в Киеве, отвечая на вопрос о том, есть ли уголовное производство, касающееся видео с выстрелами Кивы, она сказала: "У нас есть дела, и в отношении этого лица (Кивы - ИФ) их достаточно большое количество… Я не могу по каждому внесению в ЕРДР выходить и что-то комментировать. Чтобы привлекать, у нас должны быть хотя бы экспертизы. Без экспертиз не о чем говорить".

Уточняя, открыто ли дело именно по факту стрельбы, Венедиктова сказала: "Есть".

Говоря о конкретной правовой оценке действий депутата, генпрокурор пояснила: "Если мы дойдем до специального субъекта – народного депутата, я буду подписывать подозрение. И именно тогда я могу сказать, с какой квалификацией подозрение подписано и если квалификация меняется, то почему".

"На этот момент преждевременный вопрос", - подытожила генпрокурор, напомнив, что у прокуратуры нет функции следствия.

Теги: #венедиктова #кива #прокуратура
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