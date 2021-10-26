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14:17 26.10.2021

В Киеве 70% жилых домов подключено к отоплению - КГГА

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В Киеве 70% жилых домов подключено к отоплению - КГГА

По состоянию на утро вторника, 26 октября, отопление включили в 5,6 тыс. жилых домов, обслуживаемых коммунальными управляющими компаниями, что составляет 70%, сообщил заместитель главы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.

По словам Пантелеева, к теплу подключены 700 домов объединения совладельцев многоквартирного дома, жилищно-строительного кооператива, ведомственных инвестиционных и т.п., что составляет 20%.

"Эти дома, как и заведения социальной сферы – детсады, больницы и школы, подключаются по индивидуальным заявкам органов правлений. Без соответствующих обращений дома подключить не могут. Поэтому я призываю представителей органов правлений, управляющих домов либо подать соответствующую заявку, либо проинформировать жильцов дома о дате старта отопления", – приводит слова Пантелеева пресс-служба КГГА.

Замглавы КГГА напомнил, что тарифы на тепло КП "Киевтеплоэнерго" для населения повышаться не будут. Киевский городской совет принял решение об увеличении размера уставного капитала коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" на 2 млрд грн, чтобы обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона и не допустить роста тарифов на тепло для населения.

Также, по информации КГГА, проведен комплекс ремонтных работ и реконструкция тепловых сетей и объектов теплогенерации. В 2021 году заменили более 70 км теплосетей на самых аварийных участках.

Теги: #кгга #киевстар #отопление
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