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13:47 26.10.2021

Члены комиссии по избранию ВККС от международных организаций не явились на заседание во вторник – ВСП

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Члены комиссии по избранию ВККС от международных организаций не явились на заседание во вторник – ВСП

Члены Конкурсной комиссии по избранию членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) от международных и иностранных организаций не явились на рабочее заседание во вторник, сообщает Высший совет правосудия (ВСП).

В сообщении ВСП, размещенном на сайте, отмечается, что ВСП пригласил членов конкурсной комиссии от международных организаций на очередную рабочую встречу с целью обсуждения неотложных вопросов.

"В письмах субъектам формирования Конкурсной комиссии Рада просила обеспечить присутствие на встрече 25 октября 2021 года членов, предложенных международными и иностранными организациями. Однако, несмотря на создание всех условий для участия онлайн, члены Конкурсной комиссии сообщили о невозможности участия в заседании", - говорится в сообщении.

По словам и.о. главы ВСП Алексея Маловацкого, ВСП, со своей стороны, принимает все необходимые меры для начала работы первого состава Конкурсной комиссии, поскольку возобновление работы ВККС для ВСП является приоритетным.

"Учитывая, что комиссия является независимым органом, действующим при ВСП, у Совета нет возможности двигаться дальше в организации этого процесса до тех пор, пока на заседании не будут присутствовать члены от международных организаций и не будет кворума в комиссии. Мы бы очень хотели узнать, когда члены комиссии от иностранных организаций будут готовы выполнять свои обязанности хотя бы в онлайн-режиме", - подчеркнул Маловацкий.

Глава Совета судей Украины Богдан Монич выразил обеспокоенность тем, что члены комиссии от международных организаций в течение месяца не выходят на связь. По его мнению, следует назначать не рабочие встречи, а первое заседание Конкурсной комиссии и в случае отсутствия кворума информировать общество о том, кто блокирует работу комиссии. "Наши члены Конкурсной комиссии уже дважды приходили на рабочие встречи и готовы приступить к работе", – отметил он.

В ВСП также напоминают, что из-за несовершенных законодательных инициатив на протяжении двух лет не работает ВККС, в результате чего в судах не заполнены более 2 тысяч вакансий, не завершены процедуры квалификационного оценивания более 2 тысяч судей, не начаты новые процедуры отбора и заполнения судейских вакансий.

Теги: #всп #вккс #суд
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