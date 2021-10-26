Ткаченко: ждем возвращения "скифского золота" в Украину, уверен, на этом попытки РФ завладеть украинскими ценностями не прекратятся

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко приветствует решение суда в Нидерландах о возвращении "скифского золота" в Украину и уверен, что на этом попытки РФ завладеть украинскими ценностями не прекратятся.

"Наконец, справедливость для экспонатов из Крыма достигнута. Уже в скором времени скифское золото вернется в Украину. Где его законное место исторически. 26 октября по решению Апелляционного суда Амстердама, коллекция артефактов "Крым. Золотой остров в Черном море" будет передан Украине. Ранее она временно экспонировалась в музее Алларда Пирсона, и после оккупации полуострова Россия пыталась унести экспонаты себе. То есть фактически украсть. Против чего сразу выступила Украина", - написал Ткаченко в Facebook во вторник.

Министр напомнил, что рассмотрение передачи ценностей продолжается с декабря 2016-го. когда Окружной суд Амстердама принял решение о возвращении экспонатов в Украину.

"Ждем возвращения "скифского золота" домой. Уверен, что на этом попытки страны-агрессора завладеть украинскими ценностями не прекратятся. Министерство культуры и информационной политики не допустит разворовывания нашего наследия. Как сказал президент Владимир Зеленский: "Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым", - заявил Ткаченко.

В свою очередь Министерство юстиции на своей странице в соцсети Фейсбук отметило, что это долгожданное решение по судьбе музейной коллекции "Крым. Золотой остров в Черном море". "Тем самым суд подтвердил, что коллекция из более чем 565 предметов принадлежит государству Украина и является его культурным наследием. Спасибо судьям, которые приняли справедливое решение! Спасибо всем, кто был вовлечен в судебный процесс, кто следил за делом и поддерживал украинскую сторону! Это наша общая победа!", - говорится в сообщении Минюста.