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13:28 26.10.2021

Шмыгаль: Есть много мест в Украине для достойного и надежного хранения "скифского золота"

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Шмыгаль: Есть много мест в Украине для достойного и надежного хранения "скифского золота"

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что есть много мест в Украине, где достойно и надежно могли бы хранить "скифское золото", которое решением суда вернется в страну.

"Храниться они (экспонаты – ИФ) будут в Украине. Очевидно, будем выбирать место и обсуждать с Министерством культуры. Я уверен, что есть много мест в Украине, где достойно и надежно могли бы хранить эти драгоценности", - сказал Шмыгаль на брифинге в ходе рабочей поездки в Кировоградскую область во вторник.

Как вариант премьер назвал Национальный заповедник "София Киевская" для хранения "скифского золота", но рассматриваться будут и другие варианты в разных регионах.

Ранее во вторник Апелляционный суд в Амстердаме постановил вернуть "скифское золото" Украине.

Теги: #шмыгаль #скифское_золото
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