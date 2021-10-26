Шмыгаль: Есть много мест в Украине для достойного и надежного хранения "скифского золота"

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что есть много мест в Украине, где достойно и надежно могли бы хранить "скифское золото", которое решением суда вернется в страну.

"Храниться они (экспонаты – ИФ) будут в Украине. Очевидно, будем выбирать место и обсуждать с Министерством культуры. Я уверен, что есть много мест в Украине, где достойно и надежно могли бы хранить эти драгоценности", - сказал Шмыгаль на брифинге в ходе рабочей поездки в Кировоградскую область во вторник.

Как вариант премьер назвал Национальный заповедник "София Киевская" для хранения "скифского золота", но рассматриваться будут и другие варианты в разных регионах.

Ранее во вторник Апелляционный суд в Амстердаме постановил вернуть "скифское золото" Украине.